На Запорожье пять вражеских ракет попали в объект инфраструктуры: на месте работают все службы

Российские оккупанты ночью 9 марта устроили массированную атаку по мирным украинским городам. В Запорожской области пять вражеских ракет попали в объект инфраструктуры.

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В настоящее время на месте работают все службы. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Ночью враг нанес очередной массированный удар по Украине. В Запорожской области мишенью пяти российских ракет стал один из объектов критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака оккупантов, к счастью, обошлась без пострадавших и погибших.

По предварительной информации, для обстрела враг применил ракеты С-300.

Сейчас ситуация контролируемая. Соответствующие службы работают на месте.

Стоит добавить, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российских ракет и 4 дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. В целом враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Напомним, ночью 9 марта Россия устроила массированную атаку ракетами и дронами по регионам Украины. Около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто у многоэтажки.

Фанаты Кремля порадовались новой волне ракетных ударов российских военных преступников по Украине. Сторонники "СВО" заявили, что такие атаки должны происходить каждую ночь, ракеты были выпущены "слишком мало", а отдельные персонажи требовали "стереть всех украинцев в порошок".

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