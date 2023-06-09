На Запорожье основные бои проходят ночью и на рассвете, Украина еще не применяла основные силы – La Repubblica

Поскольку на равнине скрыть движение практически невозможно, основные бои на Запорожском направлении проходят ночью и на рассвете. Таким образом украинские защитники пытаются укрыться от российской артиллерии.

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При этом в Запорожской области Украина еще не применяла основные силы. Об этом пишет издание La Repubblica

По данным издания, инструкторы НАТО научили Силы обороны использовать специальное оборудование для продвижения в темноте, обмениваясь инфракрасными изображениями, снятыми дронами, на планшетах. Так второй день подряд бронетанковые части устремились на оборонительные рубежи российских оккупантов.

Основная часть боев происходит до первых часов света и сразу после рассвета. Затем украинские защитники пытаются закрепиться на завоеванной местности и противостоять реакции противника. Попытки подвести к этим позициям подкрепления неизбежно заканчиваются обстрелом российской артиллерии, наносящей значительные потери.

Сейчас бои идут по линии, соединяющей Лобковое с Роботине и Вербове. Наиболее серьезная ситуация сложилась в первом населенном пункте, ближайшем к берегу Днепра.

За этими поселками находится обширная серая зона, где многие позиции все еще находятся в руках оккупантов. Их уже несколько дней обстреливают из артиллерийских орудий. 271-й пехотный полк РФ находится под обстрелом с понедельника и не получает припасов или пополнения. Даже московское командование с трудом справляется с переброской на равнину, тут же обнаруживаемую дронами и обстреливаемую пушками.

Кроме того, украинское дальнобойное оружие наносит удар по всей российской логистической сети: ракеты Himars и Storm Shadow прибывают глубоко в тыл.

При этом пока украинцы проводят только передвижения механизированных сил. Они продвигаются в темноте на расстояние выстрела до траншей, несколько минут ведут огонь и отступают. Они несколько раз повторили маневр, сбросив тысячи снарядов на уже пораженные артиллерией российские укрытия.

В настоящее время украинцы еще не привели в действие массу своих танков. Пока замечены части четырех из девяти бригад, сформированных для контрнаступления. Вероятно, они подождут несколько дней, чтобы измотать оборону и закрепить контроль над местностью.

Столь крупного и ожесточенного сражения не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Возможно, только на начальном этапе наземного наступления "Буря в пустыне" в 1991 году было задействовано больше людей и техники. Но украинская атака только начинается, и впереди нас ждут недели огня.

Следует отметить, что Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в воскресенье, 4 июня. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 3-й штурмовой бригаде ВСУ отметили, что за сутки отбросили врага с 1,8 км фронтовой линии на Бахмутском направлении. Также защитники продвинулись на 1,2 км вглубь, а российские силы понесли большие потери.

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