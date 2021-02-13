На западе Украины из-за непогоды погибли люди. Видео

На западе Украины не утихают штормовой ветер и метели, а мороз каждый час крепчает. Жертвами непогоды в регионе уже стали два человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что во Львове под весом снега обвалилась крыша недостроя – погиб 59-летний мужчина, а на Волыни в переметах между селами замерзла женщина.

Она гостила в соседнем селе и дорогой через поле возвращалась домой. Женщину всю ночь разыскивали и родные, и полиция, и спасатели, и односельчане.

"Хотя снежило сих пор не весь день работы у коммунальщиков от этого не уменьшилось. Дворники убирают снег с тротуаров и вдоль дорог. Сейчас акцент на внутриквартальных улицах. Копы по просьбе мэрии их перекрывают, чтобы тракторами можно было забрать сугробы снега. За минувшую ночь вывезли 230 КАМАЗов", – говорится в сюжете.

Кроме того, коммунальщики борются с намерзший снежными шапками и сосульками на крышах – они могут улететь на головы прохожих в любой момент.

"Спасатели продолжают доставать из снежных заносов машины. Так, в Нововолынске вытащили скорую, в которой находился больной на аппарате ИВЛ. Также из снежной ловушки достали целую семью. В машине, в которой находились двое взрослых и трое маленьких детей 11 месяцев, двух и четырех лет, посреди дороги заглох мотор. Пожарной машиной всех доставили домой", – сообщают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыли аномальные снегопады, коммунальщики ожидают новый удар стихии. Борьба с последствиями непогоды продолжалась четыре дня.