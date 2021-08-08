На Закарпатье заметили ядовитых пауков-каннибалов. Фото

В Мукачево Закарпатской области заметили сaмку пaукa Aргиопa Брюннихa. Они склонны к кaнибaлизму сaмцов.

Значительных размеров пaучихa-осa, уже не подaвaлa ознaк жизни, сообщает "Перший.com.ua". Нашли насекомое во дворе в центре города.

А через несколько дней после этого в соцсети Facebook на странице "Посоветуйте, пожалуйста, Мукачево, Мукачевский район" пользовательница Прийма Неля написала, что ее отец нашел необычного паука, и предложила его коллекционерам. Также она опубликовала фото насекомого, похожего на Аргиопу, в банке.

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Со своей стороны другие пользователи сети тоже начали делиться снимками найденных пауков. Некоторые отмечали, что их яд не опасен для людей, но все же стоит беречь себя.

Аргиопа тигровая или (Argiope bruennichi) – довольно большой яркий паук из семейства колопрядов. Длина тела взрослой самки в среднем составляет 3 сантиметра, но встречаются и более крупные экземпляры. Самцы имеют гораздо меньшие размеры. Самку аргиопы узнать довольно легко с ее яркой окраской. После спаривания самка часто съедает самца, хотя некоторым удается сбежать и оплодотворить еще одну самку. Причины каннибализма в Аргиопы остаются неизвестными.

Живут они небольшими колониями, численность которых не превышает 20 особей. Пауки предпочитают селиться в лесах, полях и лугах, где много растительности. Населяют южную и центральную часть Европы.

Пауки Аргиопы не представляют большой опасности для человека, поскольку их яд достаточно слабый. Впрочем, она действует как паралитический агент, снедвиживая мышцы насекомого. Укусить человека может только самка этого паука и то, если взять ее в руки. Сам укус достаточно болезненный, после него появляется отек, который сходит только через несколько дней.

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