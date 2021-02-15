На Закарпатье в горах второй день ищут пропавшего туриста. Видео

В Закарпатской области в районе гора Гемба второй день ищут заблудившегося туриста.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к поискам привлекли 41 спасателя и 9 единиц техники.

Спасатели напомнили, что вчера, 14 февраля, в районе горы Магура-Жиде нашли одного заблудившегося туриста. Состояние его здоровья оценили, как удовлетворительное.

Для поиска второго человека привлекли вертолет, который совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста, но из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) воздушное судно вернулось Ивано-Франковск.

Поиски пропавшего туриста продолжились сегодня, 15 февраля.

Напомним, что во второй половине февраля в Украине ожидаются и сильные морозы, и стремительное потепление. Мощные снегопады уступят место порывистым ветрам.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, что плюсовая температура вернется в Украину не раньше 22 февраля, а мощные снегопады уже практически прекратились.