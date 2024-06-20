На Закарпатье туриста за горло укусила змея: понадобилась помощь спасателей. Фото

В Закарпатской области туриста за горло укусила змея. Инцидент произошел во время движения по туристическому маршруту в районе подножия горы Плай.

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Из-за укуса змеи мужчине потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сотрудники госслужбы по чрезвычайными ситуациям оказали помощь парню, которого в горах укусила змея. Пострадавшего экстренно эвакуировали в медицинское учреждение.

В ведомстве отметили, что специалистам ГСЧС понадобилось два часа, чтобы по указанным координатам добраться до места происшествия, а затем доставить потерпевшего. Также спасатели отметили, что змея укусила 24-летнего туриста. Его доставили в Воловецкую больницу.

Сейчас мужчина находится под присмотром врачей. Его жизни уже ничего не угрожает. Сезон пробуждения змей начался еще в конце мая, и за это время уже неоднократно пресмыкающиеся кусали людей.

В Закарпатской области обитает большое количество змей разных видов. Некоторые из них представляют серьезную опасность для человека. На Закарпатье можно столкнутся с такими пресмыкающимися как гадюка обычная, уж обычный, водяной уж, обычная медянка и полоз лесной.

Напомним, в Оболонском районе Киева жительница многоэтажного дома обнаружила в стиральной машине живого ужа длиной около 50 сантиметров. Чтобы помочь змее на место вызвали зооспасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве женщина во время осмотра своего авто нашла под капотом змею. Чтобы вытащить пресмыкающегося на место вызвали зооспасателей.

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