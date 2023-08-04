На Закарпатье три женщины упали с моста в реку, одна погибла: детали трагедии. Фото

В селе Квасы на Закарпатье три женщины упали с пешеходного навесного моста в реку Черная Тиса. Одна из них погибла и две получили травмы.

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Об инциденте сообщили в Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Событие произошло вечером 3 августа.

Отмечается, что падение людей в реку с высоты 20 метров произошло из-за частичного разрушения деревянного покрытия моста. Известно, что все три женщины приехали на отдых в Киевскую область.

"Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и носилками вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, несмотря на все попытки, медикам не удалось спасти 54-летнюю пострадавшую – она умерла в автомобиле скорой. Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили на место временного проживания для амбулаторного лечения.

Напомним: ранее на дороге Н 09 в Бедевлянской территориальной общине в Закарпатье обрушилась часть моста через реку Тересва. Это произошло 24 июля, как раз тогда, когда по проезжей части ехали машины. Пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних 10, 15 и 17 лет.

Судя по опубликованным кадрам, два транспортных средства упали вниз вместе с частью моста. Легковой автомобиль перевернулся на крышу. Грузовая машина повисла практически вертикально, ее кузов оказался внизу, а водительская кабина – над мостом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Северном мосту с грузовика на дорогу упал МАФ. По предварительной информации, при попытке загрузить его на автотранспорт, металлический бокс упал в реку Днепр.

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