В Киеве с Северного моста в Днепр упал МАФ: известны подробности. Видео

В Киеве на Северном мосту с грузовика на дорогу упал МАФ. По предварительной информации, во время попытки погрузить его на автотранспорт металлический бокс свалился в реку Днепр.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, на виновника составил админпротокол (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что мужчина перевозил металлический МАФ. Во время транспортировки на Северном мосту удерживавший его трос порвался и конструкция оказалась на дороге. Якобы, при попытке загрузить бокс обратно на машину, он окончательно сорвался и упал в Днепр", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть момент, когда МАФ падает с моста в воду. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева на проспекте Степана Бандеры образовалась пробка. Ее причиной стал МАФ, упавший с прицепа грузовика на проезжую часть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белогородке Киевской области мотоциклист на скорости протаранил микроавтобус. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован.

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