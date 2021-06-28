На Закарпатье судья обругала матом следователя полиции. Видео 18+

В Рахове Закарпатской области судья обругала матом следователя полиции. Так, женщине не понравилось то, как были поданы обвинительные акты.

Соответствующий ролик опубликовали на странице в Facebook "Закарпатское телевидение" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре слышны голоса судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Конфликт произошел на почве неправильно поданных, по мнению судьи, обвинительных актов.

"Вы что там ох**ли, что ли? Вы, бл**ь, с*ки, хорошо говорите", – крикнула женщина.

Отмечается, что следователь в соответствии с законом Украины "О справедливом суде" обратился в Высший совет правосудия и Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Напомним, ранее в Краснодаре (Россия) судья Советского райсуда Валерий Мурсалов попал в громкий скандал – во время судебного слушания он кричал и ругался матом на одного из участников процесса. Суть процесса – сарай, построенный на участке якобы без разрешения. Позже стало известно, что Мурсалов подал в отставку. Коллегия полностью удовлетворила его заявление.

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