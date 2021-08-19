На Закарпатье пропало четверо детей, которые пошли в лес за ягодами: по тревоге подняли полицию

На Закарпатье около села Порошковое Ужгородского района пропали четверо детей. Они пошли в лес собирать чернику вечером в среду, 18 августа, и не вернулись.

Их жизни находятся под угрозой. Ночью температура воздуха в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

"По тревоге подняты силы полиции, спасателей и Нацгвардии. Создан штаб по поиску детей. К поискам привлечены, кроме правоохранителей, волонтеры из местных жителей. Используются служебные собаки и коптеры", – написал он.

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