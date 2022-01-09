На Закарпатье нашли новорожденного ребенка на свалке: история спасения оказалась фейком. Фото

В одном из сел Иршавского района Закарпатской области женщина заявила, что она якобы нашла на свалке новорожденного ребенка. На вызов прибыла бригада скорой помощи, однако медики и полиция выяснили, что заявительница соврала.

Стало известно, что на самом деле младенец – это ее внучка, рожденная 16-летней дочкой гражданки. Об инциденте, который произошел на Рождество, 7 января, сообщили в Facebook-группе "103 Закарпаття".

Так, женщина рассказала врачам скорой, что якобы нашла младенца в картонной коробке среди мусора. При этом, когда медики приехали осмотреть ребенка, он был уже был переодет и довольно спокоен.

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Пока фельдшер обрабатывала пуповину, она слушала "спасительницу" младенца, в рассказе которой на тот момент появился ряд неточностей. Было решено вызвать правоохранителей.

Оказалось, что историю с новорожденным на свалке женщина выдумала, чтобы скрыть, что ее 16-летняя дочь утром того дня родила дома ребенка. Таким образом она хотела избежать осуждения со стороны соседей.

Несовершеннолетнюю роженицу и малыша на скорой госпитализировали в Иршавскую районную больницу. На данный момент они чувствуют себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине в ночь на Рождество женщина родила прямо в скорой. До больницы по бездорожью роженицу довезти не успели, у нее открылось кровотечение, однако фельдшер и водитель скорой спасли ее.