На Закарпатье медики 'скорой' 5 км шли заснеженным лесом к старушке с COVID-19, но та отказалась от госпитализации

В Закарпатской области произошел весьма курьезный случай. Медики, которых вызвали на помощь пенсионерке, шли к ней по заснеженному лесу 5 км, но она отказалась от госпитализации.

Инцидент произошел в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщили представители Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи.

Вчера утром медикам поступил вызов о том, что у 80-летней женщины из поселка Русский Мочар Великоберезнянского района якобы резко понизилось давление. Звонивший человек утверждал, что температура у женщины была в норме, а контакта с больными коронавирусом якобы не было. Однако старушке становилось все хуже, а связаться с семейным врачом по словам звонившего, было невозможно.

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Бригада скорой помощи решила незамедлительно ехать к пенсионерке. Однако дорогу замело снегом и авто медиков остановился в 5 км от села. На помощь были вызваны сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом врач Олеся Гойзан и фельдшер Василий Киндрат, чтоб не терять время, взяли с собой все необходимое для оказания помощи (дефибриллятор, электрокардиограф, лекарства и кейс с медицинским оборудованием) и побежали через заснеженный лес.

По прибытию на месте вызова выяснилось, что у пациентки уже несколько дней держится высокая температура – ​​38,6, а вот с давлением наоборот проблем не было. Родственники пациентки потребовали сделать тест на COVID-19, а когда узнали, что "скорая" этого сделать не может, начали возмущаться.

После осмотра старушки врач настаивала на том, что ей необходима госпитализация и дообследовании в медучреждении. В это время спасатели уже добрались на спецтранспорте в село и могли транспортировать больную. Однако она категорически отказалась. Врач объяснила женщине и ее родственникам все возможные риски, однако убедить их было невозможно. Более того, на вопрос – что будут делать, если же у бабушки резко ухудшится состояние, ответили: "опять вызовем "скорую".

Стоит отметить, что с 1 января скорая помощь в Украине начала работать по обновленным правилам. Так, вызовы поделили на четыре категории: критические, экстренные, не экстренные и непрофильные.

Кроме того, на сегодняшний день за необоснованный вызов "скорой" предусмотрен штраф в размере от 850 грн до 3,4 тыс. грн.