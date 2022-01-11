На Закарпатье достраивают районную больницу в Берегово. Фото

В Берегово на Закарпатье в этом году будут завершены строительные работы в районной больнице им. Б. Линнера. Для нее планируется также приобрести мебель и медицинское оборудование, после чего ввести в эксплуатацию.

Об этом сообщает в Facebook глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, недавно проинспектировавший ход работ во время поездки на Береговщину.

Работы в больнице активизировались после того, как объект был включен в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Сам корпус построили давно, однако работы здесь проводились медленно из-за нестабильного финансирования, многократной корректировки проектно-сметной документации. И теперь благодаря слаженной работе на всех уровнях строительство на объекте активно продолжается", — отметил глава ОГА.

Видео дня

Больница в Берегово имеет международное значение. В 2020 году было предложено сделать этот проект общим под патронатом президента Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Специалисты уже выполнили ряд строительно-монтажных работ: кладку внутренних стен и перегородок, замену кровли, устройство системы отопления, вентиляции, кондиционирования и т.д.

"Строительные работы планируем завершить в этом году, приобрести мебель, медицинское оборудование и ввести объект в эксплуатацию", - добавил Микита.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже отремонтировали или построили 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений. В этом году начнется реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц — 24 для взрослых, 24 для детей.