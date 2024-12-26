На Закарпатье четверо человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом: детали инцидента

В Закарпатской области произошло чрезвычайное событие: четверо человек, среди которых двое детей, пострадали в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Заболотное, входящее в Бельковскую общину.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Отмечается, что 38-летняя женщина в ходе домашних дел вдруг ощутила сильное недомогание.

Несмотря на плохое самочувствие, она успела позвонить соседям, которые оперативно пришли на помощь. Им удалось вывести пострадавших на свежий воздух: саму женщину, ее 17-летнюю дочь, 11-летнего сына и 39-летнюю односельчанку.

Всех пострадавших немедленно доставили в медицинское учреждение. Врачи предварительно диагностировали у них отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева в одном из частных домов от отравления угарным газом погибли три человека. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске трое детей отравились угарным газом. В четверг, 31 октября, их госпитализировали в областную детскую больницу. Вероятная причина отравления – неисправность печного отопления.

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