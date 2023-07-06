На ЗАЭС возобновили питание от основной высоковольтной линии: президент 'Энергоатома' объяснил нюансы

На Запорожской атомной электростанции возобновили питание по основной внешней линии напряжением 750 кВ. В настоящее время она подключена к двум линиям.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он напомнил, что после потери питания с основной внешней линии электропередачи 4 июля, ЗАЭС перешла в режим частичного блекаута, пока не были заживлены с резервной линии все энергоблоки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Тогда станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отремонтированную и вновь подключенную к станции только 1 июля, а поврежденную – еще четыре месяца назад.

"Сейчас питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", – сказал Котин.

Напомним: потеря питания ЗАЭС с основной высоковольтной линии, случившаяся 4 июля, имела большое значение для подачи внешнего электричества, необходимого станции для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с электроснабжением на площадке остается чрезвычайно нестабильной и сложной.

С начала полномасштабной войны станция в Энергодаре семь раз теряла всю внешнюю электроэнергию, что заставляло ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– местные жители сообщили, что в городе стало меньше военных РФ. Однако даже несмотря на это, на ЗАЭС ситуация не изменилась;

– судя по снимкам компании Planet Labs на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о его минировании оккупантами;

– в то же время начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза российского теракта на Запорожской АЭС понемногу снижается.

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