Запорожская АЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии: что это значит

Запорожская атомная электростанция в ночь на 4 июля потеряла питание по основной высоковольтной линии. Это имеет большое значение для подачи внешнего электричества, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты.

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Такие данные обнародовали в "Энергоатоме". "Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция 4 июля в 01:21 потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ", - говорится в сообщении.

После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отремонтированную и вновь подключенную к станции только 1 июля, а поврежденную – еще четыре месяца назад.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ситуация с электроснабжением на площадке остается чрезвычайно нестабильной и сложной.

С начала полномасштабной войны станция в Энергодаре семь раз теряла всю внешнюю электроэнергию, что заставляло ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии. Повторное подключение резервной линии электропередачи является, безусловно, положительным фактором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть коллаборантов – работников ЗАЭС, заключивших контракты с "Росатомом", уже уехали из Энергодара. В конце предыдущей недели город также покинули около 100 сотрудников, завезенных с российских атомных станций.

К сожалению, это может стать сигналом к готовящемуся на атомном предприятии теракту. Если россияне таки совершат его, украинцы смогут узнать об этом только через несколько часов. Это объясняется тем, что у Украины нет прямого доступа к радиационному контролю на АЭС.

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