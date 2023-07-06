На крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты: Генштаб сообщал о его минировании оккупантами. Спутниковые фото

На крыше четвертого энергоблока Запорожской атомной электростанции, во временно оккупированном Россией Энергодаре, появились новые объекты. Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о его минировании оккупантами.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Снимки сделаны компанией Planet Labs утром 5 июля.

Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше. Однако это точно новые объекты, потому что их нет ни на одном спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года. По данным Генштаба, заминирована также крыша ІІІ энергоблока.

Стоит отметить, что ранее в Вооруженных силах Украины официально сообщалось о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время.

Неделю тому назад украинская разведка предупредила, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Затем в России снова попытались обвинить Украину в подготовке к проведению "диверсий" на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. В Кремле заявили, что "последствия могут быть катастрофическими", но оккупанты "принимают все меры по противодействию угрозам".

В РФ также массово распространили информацию, что МАГАТЭ якобы не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС. В то же время пропагандисты умалчивают, что на часть территории ядерного объекта оккупанты наблюдателей МАГАТЭ просто не допустили.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина может узнать о подрыве ЗАЭС через несколько часов после катастрофы. Это объясняется тем, что у государства сейчас нет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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