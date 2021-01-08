На выходных в Украину вернутся морозы, местами выпадут значительные осадки. Карта

Погода в Украине на выходных, 9 и 10 января, ночью будет морозной. Также местами ожидаются сильные осадки.

Такие данные обнародованы на сайте Украинского гидрометцентра. Прогнозируется сильный юго-западный ветер 15-20 м/с (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Погода на 9 и 10 января от Укргидрометцентра

В субботу в Западных областях на дорогах ожидается гололедица, в западных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской, областях налипание мокрого снега. Ночью в Херсонской, Запорожской и Донецкой области значительные осадки (I уровень опасности, желтый). Также дожди пойдут на Черниговщине, Сумщине и в южной части страны.

Предупреждение о непогоде в субботу, 9 января. Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью и днем в целом по стране будет колебаться от 1 мороза до 1 тепла. На западе ночью местами до -3, а на юге +1 +3, днем до 6 тепла.

Погода в Киеве будет солнечной, днем и ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 9 января. Укргидрометцентр

В воскресенье по Украине существенных осадков не будет.

Ночью прогнозируется от 2 до 4 мороза, на западе до -6. Днем ожидается от 1 мороза до 1 тепла, на юге +1 +4.

В столице ночью также -2 -4, днем от 0 до 2 мороза.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 января. Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 9-10 января от Натальи Диденко

Как сообщается в Telegram синоптика, суббота и воскресенье будут облачными, но существенных осадков не ожидается.

Так, 9 января на юге, юго-востоке, а также в Днепропетровской и Черкасской областях дожди, которые будут переходить в мокрый снег. Местами осадки могут быть сильными.

Прогноз по осадкам в Украине 9 января. Telegram Натальи Диденко

Температура воздуха на выходных начнет снижаться. Днем ожидается около нуля, а вот ночью морозы до 5 градусов.

В Киеве без существенных осадков, ночью небольшой мороз.

Диденко добавила, что ближе к Крещению "минусы" станут более существенными.

Telegram Натальи Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Украине температура воздуха будет выше средних многолетних значений.