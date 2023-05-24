На Волыни Зимненский монастырь, куда наведывался Медведчук, оставили в руках УПЦ МП: в сети разгорелся скандал

Зимненский монастырь в Волынской области продолжает оставаться в руках Украинской православной церкви Московского патриархата. Зимненский сельский совет из-за давления на депутатов не поддержал запрет деятельности УПЦ МП на своей территории – для этого не хватило всего одного голоса.

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Об этом в Facebook рассказала уроженка села Зимнее Светлана Юрчук. Она отметила, что их монастырь известен тем, что его ранее часто посещал пророссийский политик Виктор Медведчук, кум российского диктатора Владимира Путина, вместе со своей женой Оксаной Марченко.

Настоятельница храма, как пишет женщина, находится с ними в очень близких отношениях. Годами Зимненский храм принимал многих московских попов, предателей Украины и постоянно поддерживал связь с Россией. Для того, чтобы обеспечить комфорт для Медведчука и гостей из РФ, на территории монастыря даже была построена вертолетная площадка за 290 миллионов гривен, которые взяли из государственного бюджета.

Глава Зимненской громады Вячеслав Католик, по словам Юрчук, при этом находится в тесных отношениях с настоятельницей, из-за чего отстаивает интересы монастыря.

"Проверка Службы безопасности Украины, которая ничего не показала (все местные паблики и новостные сайты пишут, что предположительно монастырь был предупрежден из-за тесных связей с местными властями)", – добавила автор поста.

Отметим, что обыск СБУ произвела 14 декабря прошлого года. Тогда ее сотрудники проверяли данные о том, что епархию собирались использовать в качестве ячейки "русского мира". Также считалось, что в монастыре могут прятать граждан страны-агрессора и хранить запрещенные предметы.

Перед тем, как 16 мая сельсовет должен был рассмотреть запрет деятельности УПЦ МП на территории Зимненского сельского совета, местным депутатам начали поступать звонки с угрозами и "рекомендациями" относительно того, как им нужно проголосовать.

Это имело эффект – девять депутатов не явились, а еще двое воздержались. Против УПЦ МП проголосовали 11 присутствующих, а необходимо было набрать не менее 12 голосов, поэтому решение не было принято. Из-за этого договор аренды с УПЦ МП расторгнут не был.

В связи с этим Светлана Юрчук призвала выяснить, куда ушли 290 миллионов гривен из госбюджета и для чего небольшому селу вертолетная площадка, а также проверить документы на продажу земли и аренду.

"Надо обратить внимание на представителей ОТГ, оказывающих давление, и на тех депутатов, которые не явились и воздержались от голосования. Взять под контроль СБУ главу ОТГ – Вячеслава Католика, его финансы, отношения с монастырем и потенциальный коллаборационизм в связи с поддержкой УПЦ МП", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение 16 мая проголосовали 40 депутатов.

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