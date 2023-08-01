На Волыни от коклюша умер 2-месячный ребенок, который не был привит

На Волыни из-за осложнений коклюша в июле умер 2-месячный ребенок. Заболевание вызвало у ребенка пневмонию, поражение сердца и мозга, что привело к смерти.

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Известно, что ребенок не был привит против этой болезни. О трагическом событии сообщили в Волынской областной централизованной перинатальной клинической поликлинике Министерства здравоохранения.

Вероятно, ребенок был инфицирован из-за старших детей в семье, которые также не были привиты по причине отказа их родителей. Как сообщает медицинское учреждение, в этом году в области наблюдается рост случаев заболевания коклюшем. Так, в течение 6 месяцев 2023 зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 64 оказались среди детей.

За период 6 месяцев 2023 зарегистрировано 66 случаев заболевания, из которых 64 оказались среди детей. 40% из заболевших не были привиты против коклюша. В прошлом году случаи данного заболевания не регистрировались.

Чем опасен коклюш?

Кашлюк (также известный как "коклюш") – это вирусное заболевание верхних дыхательных путей, которое может вызвать серьезные осложнения, особенно у маленьких детей. Сейчас, благодаря прививке, количество случаев коклюша уменьшается, но болезнь до сих пор несет опасность.

Коклюш передается через кашель, чихание и совместное пользование предметами быта. Он имеет инкубационный период, во время которого человек может быть заразным, не имея видимых симптомов, что затрудняет контроль распространения болезни.

Кашлюк может вызвать острые приступы неконтролируемого кашля, которые могут привести к тяжелым осложнениям, особенно у маленьких детей, пожилых людей и людей с иммунодефицитом. Осложнения могут включать пневмонию, судороги, поражение сердца, мозга и вызвать смерть.

Симптомы коклюша обычно появляются в течение 7-10 дней после инфицирования и включают умеренный жар, слабость и кашель, который может превратиться в судорожный кашель.

Вакцинация является эффективным способом снижения риска заболевания коклюшем у детей. У привитых детей риск заболеть коклюшем снижается в 4-6 раз по сравнению с теми, кто не был вакцинирован.

Вакцинация против коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Государство обеспечивает закупку вакцин, поэтому родители могут прививать своего ребенка безвозмездно в медицинском учреждении. Для этого достаточно обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, что в Кривом Роге 11-месячный ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна второго этажа. Девочка получила травмы и была немедленно госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

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