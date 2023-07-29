В Кривом Роге 11-месячный ребенок выпал из окна многоэтажки: детали трагедии

В Кривом Роге 11-месячный ребенок, оставшийся без присмотра, выпал из окна второго этажа. Девочка получила травмы, была экстренно госпитализирована и теперь находится под присмотром врачей.

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Об этом сообщили в изданиях Днепра. Мать малышки вышла из квартиры всего на десять минут, в момент инцидента за ней приглядывала взрослая, 18-летняя сестра.

Как это обычно бывает, к сожалению, ребенок оперся на москитную сетку. Обманчивая опора выпала под весом девочки.

По факту инцидента проводится проверка полиции. Врачи утверждают, что жизни ребенка ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области отец сбил своего годовалого сына, в результате чего тот погиб. Мужчина заявил, что, выходя из гаража, думал, что сын остался возле дома, находящегося где-то в 20 метрах от гаража, и не ожидал, что ребенок, только недавно начавший ходить, туда подойдет.

А в Николаеве 13 мая в городском парке "Сказка" погибла 4-летняя девочка, которая развлекалась на батутах. Ребенок попал в петлю, по которой дети залезают наверх надувного аттракциона. Когда приехала скорая, девочка уже была мертва.

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