На Волыни мужчина выпил яд от жуков, чтобы жена не смогла поехать на заработки

В Волынской области мужчина напился яда, который применяют для уничтожения жуков на угодьях. Таким образом он пытался доказать свою любовь к жене и не отпустить ее на заработки за границу.

Об инциденте сообщило местное издание "Волынь". Отмечается, что 46-летнего жителя Гороховского района доставили в местную больницу в тяжелом состоянии. Мужчина из-за отравления попал в реанимацию.

К счастью медикам удалось спасти жизнь волынянину.

О средстве, которое мужчина использовал для употребления, СМИ не сообщает, отметив лишь, что это был яд для уничтожения жуков и сорняков. Однако, любое средство такого рода несет угрозу для человеческого организма и мужчина вряд ли мог этого не знать.

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Почему он выбрал такой странный способ оставить жену дома, вместо того, чтобы как-то самому позаботиться о лучшем заработке для семьи, неизвестно.

Как неизвестно и то, помог ли радикальный метод пострадавшему достичь поставленной цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше продолжается рост количества вакансий украинских заробитчан. Заработная плата для работников без высшего образования достигает 30 тыс. грн.

Украинцы в 2021-м начали получать на заработках в Польше минимум на 1,4 тыс. грн больше (или на 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло количество вакансий.