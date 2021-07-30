Украинских заробитчан без высшего образования зовут в Польшу: кому предлагают 70 тыс. грн в месяц

В Польше продолжается рост количества вакансий для украинских заробитчан. Заработная плата для рабочих без высшего образования достигает 30 тыс. грн.

Как следует из данных кадрового портала rabota.ua, электрик из Украины может зарабатывать в соседнем государстве от 50 до 70 тыс. грн в месяц. "Компания обеспечивает специализированный персонал, благоприятные условия и профессиональную работу", – говорится в объявлении.

Также рабочим предоставляют:

обучение;

рабочую одежду;

проезд до места работы;

еженедельные авансы.

Разнорабочие в Польше могут зарабатывать от 34 до 40 тыс. грн в месяц. На работу берут мужчин и женщин в возрасте до 45 лет. "Квалификация не требуется. Всему обучают. Зарплата за месяц 34-40 тыс. грн. Жилье и проезд на работу бесплатно", – говорится в объявлении.

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Работник, упаковщик на склад интернет магазина может зарабатывать 30,6– 35,8 тыс. грн. Обязательное условие для трудоустройства – наличие рабочей визы Д05А.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2021-м начали зарабатывать на заработках в Польше как минимум на 1,4 тыс. грн больше (или 200 злотых). Также увеличились зарплаты и в Чехии. Вместе с тем летом значительно выросло число вакансий.