На Волыни 18-летний парень угнал Toyota, но далеко не уехал: перевернулся в соседнем селе. Фото

В селе Новоселки в Ривненской области 18-летний парень похитил возле одного из дворов автомобиль Toyota Prado. Ранее он уже совершал подобное преступление и теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области. Он произошел в воскресенье, 2 декабря. В полицию обратился владелец похищенного внедорожника.

Как было установлено, подозреваемый приехал в село на велосипеде. В Новоселках он должен был встретиться с девушкой. Возвращаясь домой, он увидел возле одного из домовладений открытую машину. Ключи были в замке зажигания. Таким образом, парень решил воспользоваться машиной и вернуться на ней домой.

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Однако, как отметили правоохранители, парень не знал всех характеристик машины и долго не мог справиться с управлением. А в соседнем селе Верховка он опрокинулся. Там его и разыскали полицейские.

В настоящее время злоумышленник задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Как говорится в сообщении, в феврале 2021 года он был осужден за аналогичное преступление (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 18-летний студент похитил легковушку ВАЗ 2109. Он объяснил правоохранителям, что машина ему понадобилась, чтобы погасить кредитные долги.