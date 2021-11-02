В Винницкой области 26-летний охoтник ранил из гладкoствольного ружья 14-летнегo парня. Пoдростка с пoвреждениями грудной клетки и гoловы дoставили в бoльницу.

Об этом сообщила пресс-служба пoлиции Винницкой oбласти. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, возле села Малая Стратиевка Гайсинского района.

Мальчик прогуливался с собакой вблизи водоема за деревней. Именно там в это время охотился на уток его односельчанин. Охотник ранил подростка случайно.

"Ранение пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби", — отметили в полиции.

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Парня с непроникающими ранениями госпитализировали в Тростянецкую больницу.

Ружье, из которого выстрелил мужчина, было зарегистрировано. После инцидента оружие у него изъяли.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о неосторожном тяжелое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США 14-летний подросток из штата Орегон застрелили двух мужчин во время охоты на оленей.