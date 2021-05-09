На Украину надвигаются ночные заморозки, днем – до +23: прогноз погоды на понедельник

Погода в Украине в понедельник, 10 мая, ночью будет с заморозками не только на почве, а возможно, и в воздухе. Днем ожидается тепло до +23 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook. По ее словам, в частности, заморозки до -4 градусов возможны в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, местами Киевской, Житомирской областях.

На почве заморозки ожидаются также на севере Украины, в большинстве центра, дойдет до восхода и местами на юге.

В западных областях вероятность заморозков ночью наименьшая. Они исчезнут во вторник и среду, отметила Диденко.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем температура воздуха ожидается в пределах +16..+21 градусов, на западе страны до +23, в восточных областях +10..+15 градусов.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье – северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве в понедельник ожидается без осадков, температура ночью +2..+4 градуса, заморозки на поверхности почвы 0..+3; температура днем до +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. В то же время в июне будет меньше дождей, чем в июле и августе.