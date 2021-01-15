На Львовщине в аварии разбились сыновья священника: подробности трагедии

На трассе Киев-Чоп в ночь на 14 января произошла жуткая авария, в которой погибли два брата-близнеца Тарас и Иван Пашко – талантливые IT-специалисты и сыновья священника со Львовской области.

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Ночью шел снег и было скользко

В пятницу, 15 января, в селе Давыдов на Львовщине в последний путь провожали 31-летних мужчин. Впервые службу в родной церкви Рождества Пресвятой Богородицы правил не местный священник Григорий Пашко. Сам батюшка прощался со своими сыновьями, которые погибли в ночь на Старый Новый год на трассе Киев-Чоп.

Авария произошла примерно в 1:00 14 января. В ту ночь шел снег и дорога была скользкой. По данным полиции, вероятно, один из братьев не справился с управлением Ауди Q5 и влетел в отбойник.

От удара передняя часть автомобиля превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте, второму брату врачи скорой оказывали помощь, но спасти не смогли. Двое 27-летних пассажирок, которые находились на заднем сидении автомобиля, получили травмы и были доставлены в больницу.

Машина братьев влетела в отбойник Национальная полиция

Передняя часть авто разбита Национальная полиция

Приезжали к родителям в гости

Отца погибших братьев, священника отца Григория, в Давыдове знают многие. "Он правит тут службы уже лет 25. Меня он и крестил, и совершал первое причастие. Очень хороший батюшка и добрый человек. Мы все тут его любим и уважаем.

У него с женой было только два сына – Иван и Тарас. Но они все жили во Львове, а сюда с мамой приезжали по большим праздникам. Очень воспитанные ребята. Но хоть и верующие, в церкви у отца они не служили. Видимо, у них были свои увлечения. Все знают, что они оба увлекались IT, были успешными", – рассказала одна из жительниц села Диана.

Но хоронить решили сыновей там, где отец правит службу, в селе.

Тарас и Иван Пашко были сыновьями священника. Facebook Ивана Пашко

Один дизайнер, второй – программист

Оба брата, Иван и Тарас Пашко, работали во львовской компании ELEKS. Фирма занимается производством и поставками программного обеспечения. Иван был дизайнером, Тарас – программистом.

Вместе с коллегами Иван в 2017 году открыл офис в Лондоне, где и работал в последнее время.

Иван Пашко был дизайнером и любил выступать с лекциями на различных курсах. Скрин видео

До отъезда в Лондон, по словам его бывшей коллеги, Иван часто читал лекции на курсах Projektor. "Во Львове тоже есть их отделение и Ваня один из первых, кто начал там выступать. Очень открытый и улыбчивый, с ним всегда было приятно пересекаться на разных проектах", – вспоминает его знакомая.

Два года назад Иван во время интервью на одних курсах, где он тоже читал лекции, рассказывал, что дизайном увлекается давно. Правда, его родители считали, что такой профессией много денег не заработаешь, поэтому он пошел учиться на международного экономиста.

Но все-таки увлечение взяло вверх и в итоге он руководил командой дизайнеров во Львове.

Ивана Пашко запомнили как очень открытого и улыбчивого.

А начинал с увлечения анимацией, делал анимационные ролики. Потом, еще учась в школе, создавал рекламные баннеры. Этим же подзарабатывал и во время учебы в университете. Поработал даже бренд-менеджером в известной международной компании энергетических напитков. Ваня рассказывал, что, когда был студентом, параллельно мог иметь еще четыре работы.

Но профессионально дизайном начал заниматься в 2012 году, когда пришел на работу в студию.

Тарас Пашко изучал языки программирования.

Тарас работал в одной фирме с братом.

Один из бывших коллег рассказал, что Иван был талантливым дизайнером: "Тема дизайна его привлекала, это было однозначно его призванием. Он был амбициозным, соглашался выступать на конференциях, даже очень волновался из-за этого. У него было очень много разных увлечений, поэтому он с ходу находил общий язык с любым человеком. Мог поговорить про коллекцию старых пластинок или про фильмы и актеров. Знал толк в развлечениях, часто выбирался в бары и на кальян".

На сайте сети Линкидин сохранилось резюме второго брата – Тараса Пашко. Он был программистом. В последнее время тоже работал в IT-компании ELEKS. И, так же, как и брат, изучал экономику во Львовском университете им. И. Франко.

Судя по его резюме, Тарас много времени посвятил изучению разных языков программирования.