На Львівщині в аварії розбилися сини священника: подробиці трагедії

На трасі Київ-Чоп у ніч на 14 січня сталася страшна аварія, в якій загинули два брати-близнята Тарас та Іван Пашки – талановиті IT-фахівці і сини священника зі Львівської області.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вночі йшов сніг і було слизько

У п'ятницю, 15 січня, в селі Давидів на Львівщині в останню путь проводжали 31-річних чоловіків. Уперше службу в рідній церкві Різдва Пресвятої Богородиці правив не місцевий священник Григорій Пашко. Сам батюшка прощався зі своїми синами, які загинули в ніч на Старий Новий рік на трасі Київ-Чоп.

Аварія сталася приблизно о 1:00 14 січня. Тієї ночі йшов сніг і дорога була слизькою. За даними поліції, ймовірно, один із братів не впорався з керуванням Ауді Q5 і влетів у відбійник.

Від удару передня частина автомобіля перетворилася на купу металу. Водій загинув на місці, другому братові лікарі швидкої надавали допомогу, але врятувати не змогли. Двоє 27-річних пасажирок, які перебували на задньому сидінні автомобіля, отримали травми і доправлені до лікарні.

Машина братів влетіла у відбійник Національна поліція

Передню частину авто розбито Національна поліція

Приїжджали до батьків у гості

Батька загиблих братів, священника отця Григорія, в Давидові знає багато хто. "Він править тут служби вже років 25. Мене він і хрестив, і здійснював перше причастя. Дуже хороший батюшка і добра людина. Ми всі тут його любимо і поважаємо.

У нього з дружиною були тільки два сини – Іван і Тарас. Але вони все жили у Львові, а сюди з мамою приїжджали по великих святах. Дуже виховані хлопці. Але хоч і віряни, у церкві в батька вони не служили. Мабуть, у них були свої захоплення. Всі знають, що вони обидва захоплювалися IT, були успішними", – розповіла одна з мешканок села Діана.

Але ховати вирішили синів там, де батько править службу, в селі.

Тарас та Іван Пашки були синами священника. Facebook Івана Пашка

Один дизайнер, другий – програміст

Обидва брати, Іван і Тарас Пашки, працювали у львівській компанії ELEKS. Фірма займається виробництвом і постачанням програмного забезпечення. Іван був дизайнером, Тарас – програмістом.

Разом із колегами Іван у 2017 році відкрили офіс у Лондоні, де й працював останнім часом.

Іван Пашко був дизайнером і любив виступати з лекціями на різних курсах. Скрин відео

До від'їзду в Лондон, за словами його колишньої колеги, Іван часто читав лекції на курсах Projektor. "У Львові теж є їхнє відділення, і Ваня один із перших, хто почав там виступати. Дуже відкритий і усміхнений, з ним завжди було приємно перетинатися на різних проєктах", – згадує його знайома.

Івана Пашка запам'ятали як дуже відкритого й усміхненого.

Два роки тому Іван під час інтерв'ю на одних курсах, де він теж читав лекції, розповідав, що дизайном захоплюється давно. Правда, його батьки вважали, що такою професією багато грошей не заробиш, тому він пішов вчитися на міжнародного економіста.

Але все-таки захоплення переважило і зрештою він керував командою дизайнерів у Львові.

А починав із інтересу до анімації, робив анімаційні ролики. Потім, ще навчаючись у школі, створював рекламні банери. Цим же підзаробляв і під час навчання в університеті. Попрацював навіть бренд-менеджером у відомій міжнародній компанії енергетичних напоїв. Ваня розповідав, що, коли був студентом, одночасно міг мати ще чотири роботи.

Але професійно дизайном почав займатися 2012 року, коли прийшов на роботу в студію.

Тарас Пашко вивчав мови програмування.

Тарас працював в одній фірмі з братом.

На сайті мережі Лінкідін збереглося резюме другого брата – Тараса Пашка. Він був програмістом. Останнім часом він теж працював в IT-компанії ELEKS. І так само, як і брат, вивчав економіку у Львівському університеті ім. І. Франка.

Як видно з його резюме, Тарас багато часу присвятив вивченню різних мов програмування.