На Львовщине в аварии разбились сыновья священника: подробности трагедии

На трассе Киев-Чоп в ночь на 14 января произошла жуткая авария, в которой погибли два брата-близнеца Тарас и Иван Пашко – талантливые IT-специалисты и сыновья священника со Львовской области.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

В пятницу, 15 января, в селе Давыдов на Львовщине в последний путь провожали 31-летних мужчин. Впервые службу в родной церкви Рождества Пресвятой Богородицы правил не местный священник Григорий Пашко. Сам батюшка прощался со своими сыновьями, которые погибли в ночь на Старый Новый год на трассе Киев-Чоп.

Авария произошла примерно в 1:00 14 января. В ту ночь шел снег и дорога была скользкой. По данным полиции, вероятно, один из братьев не справился с управлением Ауди Q5 и влетел в отбойник.

От удара передняя часть автомобиля превратилась в груду металла. Водитель погиб на месте, второму брату врачи скорой оказывали помощь, но спасти не смогли. Двое 27-летних пассажирок, которые находились на заднем сидении автомобиля, получили травмы и отправлены в больницу.

Отца погибших братьев, священника отца Григория, в Давыдове знают многие. "Он правит тут службы уже лет 25. Меня он и крестил, и совершал первое причастие. Очень хороший батюшка и добрый человек. Мы все тут его любим и уважаем.

У него с женой были только два сына – Иван и Тарас. Но они все жили во Львове, а сюда с мамой приезжали по большим праздникам. Очень воспитанные ребята. Но хоть и верующие, в церкви у отца они не служили. Видимо, у них были свои увлечения. Все знают, что они оба увлекались IT, были успешными", – рассказала одна из жительниц села Диана.

Но хоронить решили сыновей там, где отец правит службу, в селе.

Оба брата, Иван и Тарас Пашко, работали во львовской компании ELEKS. Фирма занимается производством и поставками программного обеспечения. Иван был дизайнером, Тарас – программистом.

Вместе с коллегами Иван в 2017 году открыли офис в Лондоне, где он и работал в последнее время.

До отъезда в Лондон, по словам его бывшей коллеги, Иван часто читал лекции на курсах Projektor. "Во Львове тоже есть их отделение и Ваня один из первых, кто начал там выступать. Очень открытый и улыбчивый, с ним всегда было приятно пересекаться на разных проектах", – вспоминает его знакомая.

Два года назад Иван во время интервью на одних курсах, где он тоже читал лекции, рассказывал, что дизайном увлекается давно. Правда, его родители считали, что такой профессией много денег не заработаешь, поэтому он пошел учиться на международного экономиста.

Но все-таки увлечение взяло вверх и теперь он руководит командой дизайнеров во Львове.

А начинал с увлечения анимацией, делал анимационные ролики. Потом, еще учась в школе, создавал рекламные баннеры. Этим же подзарабатывал и во время учебы в университете. Поработал даже бренд-менеджером в известной международной компании энергетических напитков. Ваня рассказывал, что, когда был студентом, параллельно мог иметь еще четыре работы.

Но профессионально дизайном начал заниматься в 2012 году, когда пришел на работу в студию.

На сайте сети Линкидин сохранилось резюме второго брата – Тараса Пашко. Он был программистом. В последнее время он тоже работал в IT-компании ELEKS. И так же как и брат изучал экономику во Львовском университете им. И. Франко.

Судя по его резюме Тарас много времени посвятил изучению разных языков программирования.