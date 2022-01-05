На трассе Киев – Харьков произошло смертельное ДТП с участием скорой. Фото и видео

Во вторник, 4 января, на трассе Киев – Харьков между Люботином и Коротичем Харьковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся "лоб в лоб" с машиной скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал "СТО Харьков". По всей видимости, водитель Skoda хотел заехать на территорию заправки и не убедился в безопасности маневра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель легковушки погиб на месте, в скорой пострадала медсестра.

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По данным за ноябрь 2021 года, чаще всего дорожные аварии происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6 тысяч 756 и 3 тысячи 519 ДТП соответственно. Еще более 3 тысяч ДТП произошли по причине несоблюдения дистанции, около 1,2 тысячи – из-за нарушения правил пересечения перекрестка. 451 авария произошла из-за "пьяного" вождения.

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