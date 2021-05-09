На трассе Киев – Чоп столкнулись Mercedes-Benz и Audi: среди погибших – ребенок. Фото 18+

На трассе Киев – Чоп возле Ровно 9 мая произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi. В результате аварии погибли два человека, в том числе ребенок.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области в Facebook, ЧП произошло вблизи развлекательного заведения "Айвенго", сообщение о нем спасатели получили около 16:43 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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Как сказано в сообщении, погибли два человека (из них один ребенок) и еще двое получили травмы (пассажиры Audi и Mercedes-Benz Sprinter).

"Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. На месте ДТП работали 15 спасателей и 3 единицы спецтехники ГСЧС", – отметили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 8 мая на Житомирщине, в селе Антополь легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с деревом. В результате ДТП погибли водитель и 15-летний пассажир.