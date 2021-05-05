На трассе Днепр – Решетиловка по программе Зеленского 'Большая стройка' уже возвели мосты и двухуровневую развязку

Продолжаются работы на одном из самых амбициозных проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – трассе Н-31 Днепр – Решетиловка.

В Царичанской общине на новой бетонной дороге в короткие сроки возвели мост через канал Днепр-Донбасс и двухуровневую развязку, сообщила Днепропетровская ОГА.

Теперь на обоих сооружениях наносят гидроизоляцию. После этого на объектах заключат асфальтобетонное покрытие и сделают разметку.

Стометровый мост появился всего за 5 месяцев. Его уже соединили с построенной рядом транспортной развязкой.

Другой мост из сборного железобетона длиной около 76 метров создали на территории Петровской общины. Сейчас там устраивают напыльную гидроизоляцию – на пролетном строении и тротуарах.

Всего на участке трассы Н-31 на Днепропетровщине будет 56 искусственных объектов. Среди них – путепроводы для проезда аграрной техники и прохода скота и эстакада через реку Орель.

"Строительство Решетиловской магистрали – событие всеукраинского масштаба. Впервые за три десятилетия независимости сводят трассу "с нуля". Все – по новейшим технологиям", – подчеркнул глава области Валентин Резниченко.

По данным ОГА, в области уже построено 28,6 км новой автомагистрали. Остается достроить еще 29,5 км.

Напомним, ранее заместитель председателя Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко заявил о введении в эксплуатацию всех полос движения на известном долгострое Одесской области – Хаджибейском мосту. Работы по обновлению объекта было завершено с опережением графика на 15 месяцев.