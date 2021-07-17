На Тернопольщине произошло смертельное ДТП: не разминулись два буса и внедорожник. Фото

Близ села Каменка в Тернопольской области 17 июля столкнулись Mercedes-Benz, Nissan X-Trail и Opel Vivaro. В результате аварии один человек погиб, троих госпитализировали.

ДТП произошло на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель на Mercedes-Benz двигался в сторону Тернополя. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу и допустил боковое столкновение с Nissan X-Trail, а потом врезался в Opel Vivaro.

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На месте происшествия погиб водитель последнего, житель Хмельницкой области 1968 года рождения. Его пассажира с травмами и переломами доставили в травматологическое отделение. Также была госпитализирована водитель внедорожника – жительница Одесской области и водитель с пассажиром из автомобиля Mercedes.

Причина ДТП пока неизвестна. У водителей всех авто взяли образцы крови для проверки на наличие алкоголя.

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