На Тернопольщине детсад оказался в центре скандала: детей плохо кормят, а в здании нет воды

В Тернопольской области в пгт Мельница-Подольская дети ходят в детсад, где нет водопровода. Кормят детей только кашами и макаронами, при этом плату за питание увеличили.

Об этом для ТСН сообщила мать одного из детей Галина Борщ. Она отметила, что в поселке всего одна школа и детсад. Женщины рассказала, что с начала 2021 года депутаты местного ОТГ повысили оплату на питание.

"За питание в саду с этого года 14 гривен платят родители и еще 14 грн – из бюджета. Ранее было 7 гривен платили родители, еще 10 – из бюджета. То есть сейчас на питание детей выделяется 28 гривен. Это было сделано для того, чтобы улучшить рацион. Но ничего не изменилось. Куда деваются деньги – мы не понимаем", – сказала она.

Детсад в пгт Мельница-Подольская ТСН

По ее словам, детей в школе и садике кормят только макаронами и кашей. При этом родителей еще и заставляют приносить в детсад продукты.

"Детей кормят фактически только кашей и макаронами с кабачком сверху. В рационе нет салатов. Такое, как соленые огурцы или помидоры, это должны в сад приносить родители. С начала сентября до декабря 2020 в детском рационе вообще не было мяса, потому что местная власть не смогла заключить какие-то договоры с поставщиками. Сейчас могут изредка дать котлетку, вес которой будет где-то 30-40 граммов. Первых блюд в начальной школе вообще нет. Их отменили, чтобы якобы улучшить "второе", – рассказала Борщ.

Питание в детсаду ТСН

Также в детсаду нет водоснабжения, поэтому воду привозят бочками из колодца. Борщ отметила, что местные власти обещают подключить водоснабжение, но дальше разговоров дело не зашло.

"В туалеты воду заносят, но там все устаревшее, оно годами не меняется. На сад никто не обращает внимания: все, как было 30 лет назад, так и есть по сей день. Окна поменяли, а стены и крыша – в ужасном состоянии. Когда мы просим что-то отремонтировать, нам говорят – нет денег. Косметические работы в саду родители делают за свой счет", – подчеркнула женщина.

Еда для детей в садике ТСН

В пресс-службе Тернопольской ОГА ответили, что сад находится в подчинении местной общины и поэтому они должны решать проблему с питанием и водоснабжением. В руководстве общины на звонки журналистов не отвечали.

В туалетах нет воды ТСН

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