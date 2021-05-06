На Сумщине псевдофельдшер "вакцинировал" пенсионеров снотворным и ограбил. Фото

В Сумской области полицейские оперативно задержали мужчину, которой совершил разбойное нападение на супругов-пенсионеров.

Как сообщается на сайте областной полиции, с заявлением о преступлении обратилась 79-летняя жительница селе Озаричи Конотопского района. Она рассказала правоохранителям, что днем в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложивший потерпевшей и ее 85-летнему мужу вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда хозяева согласились, "фельдшер" сделал им инъекции снотворным для животных, подождал пока они заснут и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценности.

"Первой от инъекции пришла в себя бабушка. Поэтому злоумышленник, увидев это, начал наносить ей телесные повреждения и требовать деньги. Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку", – говорится в сообщении.

Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться от свидетелей.

Полиции понадобилось меньше часа, чтобы установить личность и разыскать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщини. Мужчина готовился к преступлению заранее – при нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следственные действия продолжаются.

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