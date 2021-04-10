На Сумщине попрощались с 23-летним защитником Украины, погибшим на Донбассе. Фото

В городе Лебедин Сумской области похоронили 23-летнего солдата Максима Стеблянко с 1-ой отдельной танковой Сиверской бригады. Он погиб 6 апреля, подорвавшись на мине в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как сообщили на странице Оперативного командования "Север" в Facebook, прощание с бойцом состоялось в субботу, 10 апреля.

"Почтить память и поклониться перед родителями за сына-Героя пришли собратья, друзья, товарищи и рядовые жители города. Слова скорби от командующего войсками ОК "Север" и себя лично выразил заместитель генерал-майор Алексей Оцерклевич, который передал родителям Грамоту скорби и уважения от главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

Отмечается, что прощание происходило при участии почетного караула, военного оркестра, раздавался военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины, который после передали родным.

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

Как сообщает "Суспільне", отпели военнослужащего в Воскресенской церкви, а похоронили на Лебединском кладбище.

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

В 2016-м Максим окончил училище лесного хозяйства, отслужил досрочную службу и решил продолжить службу по контракту. С 2020 года он воевал в составе 1-й отдельной танковой бригады. Был водителем механизированного взвода – подвозил боевым товарищам боеприпасы, продукты и необходимые вещи.

Прощание с Максимом Стеблянко Командование "Север" / Operational Command "North" / Facebook

"Я могла всегда к нему подойти, он меня поддержит, успокоит или даже отругает, но я понимала, что все это шутка. Я была на кухне с 4 утра, он зашел ко мне на кухню, я его еще покормила. Он сел, я стала возле него, он меня обнял (он меня Рыжая называл), говорит "Хорошо, Рыжая, я поехал", я его обняла, поцеловала в висок, и он уехал. Потом яаяый, служившая вместе с Максимом, Марина Чирва.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области похоронили 23-летнего военнослужащего ВСУ Владислава Мороза, которого убил вражеский снайпер на Донбассе. А во Львове простились с погибшим военнослужащим Игорем Байтало.