На Сумщині попрощалися із 23-річним захисником України, який загинув на Донбасі. Фото

У місті Лебедин Сумської області поховали 23-річного солдата Максима Стеблянка з 1-ої окремої танкової Сіверської бригади. Він загинув 6 квітня, підірвавшись на міні в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Як повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook, прощання з бійцем відбулося у суботу, 10 квітня.

"Віддати шану та вклонитися перед батьками за сина-Героя прийшли побратими, друзі, товариші та пересічні мешканці міста. Слова скорботи від командувача військ ОК "Північ" та себе особисто висловив заступник генерал-майор Олексій Оцерклевич, який передав батькам Грамоту скорботи та пошани від Головнокомандувача Збройних Сил України", – сказано у повідомленні.

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

Зазначається, що прощання відбувалося за участі почесної варти, військового оркестру, лунав військовий салют. Труна була покрита Державним Прапором України, який потім передали рідним.

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

Як повідомляє "Суспільне", відспівали військовослужбовця у Воскресенській церкві , а поховали на Лебединському кладовищі.

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

У 2016-му Максим закінчив училище лісового господарства, відслужив дострокову службу і вирішив продовжити службу за контрактом. З 2020-го року він воював у складі 1-ї окремої танкової бригади. Був водієм механізованого взводу – підвозив бойовим товаришам боєприпаси, продукти та необхідні речі.

Прощання з Максимом Стеблянком Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" / Facebook

"Я могла завжди до нього підійти, він мене підтримає, заспокоїть або навіть насварить, але я розуміла, що все це жарт. Я була на кухні з 4 ранку, він зайшов до мене на кухню, я його ще погодувала. Він сів, я стала біля нього, він мене обійняв (він мене Рижа називав), каже "Добре, Рижа, я поїхав", я його обняла, поцілувала в скроню, і він поїхав. Потім я розмовляла з мамою телефоном і почула якийсь вибух", – пригадує військова, що служила разом з Максимом, Марина Чирва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкаській області поховали 23-річного військовослужбовця ЗСУ Владислава Мороза, якого вбив ворожий снайпер на Донбасі. А у Львові попрощалися із загиблим військовослужбовцем Ігорем Байталою.