На Сумщине оккупанты украли медикаменты и угнали три машины 'скорой'

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В Тростянце оккупанты разграбили отделение Укрпочты, а также ворвались в подстанцию ​​скорой. Там российские военные украли медикаменты и технику.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, солдаты страны-агрессора угнали три автомобиля медиков – теперь в городе осталась только одна карета "скорой".

"Один из автомобилей, Volkswagen, утром, 13 марта, находился у железнодорожного вокзала (станция Смородино). Там же базируется штаб врага", – сказано в сообщении.

Вот модели и номера автомобилей, которые захватили оккупанты:

Видео дня

Volkswagen Crafter ВМ4565СО;

Темно-зеленый УАЗ ВМ6169АТ;

Peugeot Citroen ВМ1246СО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пуще-Водице оккупанты нанесли артиллерийский удар по психоневрологическому интернату. Один из снарядов попал в помещение котельной, а второй – в морг.

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