На Сумщине нашли около 100 тел мирных жителей, часть из них пытали, – глава ОВА

Сумская область целиком освобождена от российских захватчиков и фашистов. Вооруженные Силы Украины вошли на территорию ранее оккупированных областей и обнаружили следы военных преступлений, включая пытки, убийства и мародерство.

Об этом рассказал военный губернатор Дмитрий Живицкий в интервью изданию LIGA.net. Более ста мирных жителей подверглись издевательствам и жестокой смерти.

"Эпизодов со связанными, как в Буче, руками, нет. Но людям нанесли серьезные травмы, переломы, множество резаных ран... Прокуратура возбудила более 200 уголовных дел, все они относятся к статьям о нарушении обычаев войны", – указал глава Сумской ОВА.

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Напомним, что враги, вытесняемые украинскими защитниками, отступали из Сумского региона и хаотично стреляли из оружия. Также солдат ВС РФ догоняла артиллерия ВСУ, а они тащили за собой подбитые танки и другую технику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на протяжении самых опасных военных дней на Сумщине, фермеры не оставили забот о посевной, чтобы не допустить голода в Украине и возобновить послевоенную экономику.

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