Оккупанты активно покидают Сумщину и тянут за собой недобитую технику, – Живицкий

Российские оккупанты продолжают активно выходить из Сумской области. В то же время они тянут за собой подбитую военную технику.

Об этом в Telegram рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. он добавил, что противник во время отхода обстреливал мирных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские войска со вчерашнего дня (2 апреля) активно начали выход на свою территорию из нашей области. Последние дни мы наблюдали накопление русских войск от Белополья до самого Конотопа. Заходили новые колонны, они окапывались, занимались террором на территории области, в общинах, обстреливали мирных жителей, стреляли по лесам, по домам, на улицах из танков, гранатометов", – рассказал глава ОВА.

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По словам Живицкого, оккупантов догоняла артиллерия ВСУ, а они тащили за собой подбитые танки и другую технику.

Чиновник добавил, что пока еще рано говорить о полном освобождении области. несмотря на то, что технику покинула Сумщину, зачистка от захватчиков продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области российские военные разрушили мост через реку Сейм. Объект подорвали – очевидно, чтобы усложнить перемещения украинский войск и гуманитарных колон.

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