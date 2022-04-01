В освобожденных районах Сумщины планируют начать посевную, – Живицкий

В Сумской области планируют начать посевную кампанию. Ее будут проводить в тех районах, где не ведутся боевые действия.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Аграрии уже готовят грунт для посева яровых культур.

"Несмотря ни на что, на Сумщине планируем начинать посевную. Там, где не стреляют – будем сеять. Аграрии готовят грунт для посева яровых культур", – уточнил он.

По словам Живицкого, семенами более-менее все обеспечены. Однако есть сложности с приобретением и доставкой дизельного топлива, а также с удобрениями. Власти работают над этим.

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