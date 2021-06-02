На Сумщине инкассатор заявил об избиении полицией: выбивали признания и держали за ноги с моста

На Сумщине инкассатор заявил, что полицейские якобы жестоко его избивали и заставляли признаться в преступлении, которого он не совершал. Речь идет о краже кассеты с 10 тысячами гривен из терминала, который он обслуживал.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Как рассказал 31-летний Александр, его пригласили в полицию якобы для опроса, а вышел он из участка избитым и с подписанным признанием.

Он сообщил, что сначала правоохранители якобы издевались над ним в управлении, а затем вывезли на место преступления, где держали головой вниз с моста, и угрожали одеть на голову пакет.

"Хотели пакет в лесу одеть. Но до пакета дело не дошло. Дошло до того, что с моста вниз головой за ноги держали. Это ночью было", – рассказал пострадавший.

Сейчас мужчина находится в больнице и с сотрясением мозга, ему до сих пор трудно ходить и стоять, говорится в сюжете. Также он имеет многочисленные гематомы на теле.

Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали мужчину в маске, который вероятно и похитил деньги. Видео копы показывали инкассаторам. В то, что это был Александр, коллеги не верят.

Родные написали жалобы в полицию и ГБР. Несмотря на судебное постановление, за почти неделю, что мужчина лежит в больнице, эксперты до сих пор не зафиксировали побои.

Как говорится в сюжете, в полиции все обвинения отвергают. Настаивают, что мужчину не трогали.

В то же время адвокат Александра сообщил, что полицейские, которые якобы били его подзащитного, уже являются фигурантами других уголовных производств.

"Эти двое полицейских уже являются фигурантами реальных уголовных производств, находящихся в следственном подразделении теруправления ГБР. И за злоупотребления, и по статье 187 – разбойное завладение телефоном. Во время этих действий были сломаны кости у людей", – рассказал правозащитник.

Александр утверждает, что денег не крал, признание написал под давлением, и планирует довести это в суде после выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в здании местного Управления патрульной полиции трое правоохранителей якобы избили своего коллегу, старшего сержанта Максима Колиняка. Как утверждает он сам, в инциденте участвовал заместитель начальника УПП Вячеслав Маслюк.