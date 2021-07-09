На спутнике Сатурна Энцеладе нашли признаки жизни

Согласно новому исследованию, газ метан на Энцеладе, шестом по величине спутнике Сатурна, может указывать на микроскопическую жизнь.

По словам авторов работы, данные были собраны с помощью уже не работающего космического корабля NASA "Кассини". Он обнаруживает следы газа неизвестного происхождения, пишет Daily Mail.

Они говорят, что это может быть результатом процесса, называемого метаногенезом – образования метана микробами, известными как метаногены.

Энцелад – это замороженная сфера диаметром всего 313 миль (примерно одна седьмая диаметра Луны Земли, 2160 миль).

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Уже известно, что Энцелад, который является всего лишь одним из 82 спутников Сатурна, скрывает жидкую воду под мерцающим слоем чистого льда на своей поверхности. Это одно из немногих мест в Солнечной системе с жидкой водой, наряду с Землей и спутником Юпитера Европой, что делает его объектом интереса для астробиологов.

Гигантские водные шлейфы извергнуты из Энцелада, что свидетельствует об огромном океане, который, как полагают, зажат между скалистым ядром Луны и ее ледяной оболочкой.

Пролетая сквозь шлейфы во время своей почти 20-летней миссии, "Кассини" обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, обычно связанных с гидротермальными жерлами на дне океанов Земли – дигидрогена и углекислого газа, а также метана.

Количество метана, обнаруженного в шлейфах, было особенно неожиданным, по словам авторов из Университета Аризоны и Парижского университета наук и литературы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые нашли планету земного типа, что сохранила свою атмосферу. Экзопланету Gliese 486b открыла международная команда ученых во главе с Трифоном Трифоновым из немецкого Института астрономии Общества Макса Планка.