На Солнце произошла самая сильная за год вспышка: Землю накроет мощная магнитная буря

Во вторник, 21 февраля, Землю накроет мощная магнитная буря. Она началась еще 20 февраля, но была слабой. Это явление повлекло за собой определенные вспышки на Солнце.

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В результате этих вспышек произошел большой выброс корональной массы. Именно из-за нее люди могут ожидать магнитную бурю, сообщили на сайте The Watchers.

Ее силу специалисты оценили как мощную, речь идет о показателе G3.

По данным портала, вспышка на Солнце, вызвавшая явление, длилась 72 часа. Она была наиболее сильной за почти год – с апреля 2022 года. Солнце выбросило корональную массу, которая добралась до Земли в понедельник, 20 февраля

В общем это уже пятая вспышка такого класса за последнее время.

Как пишут специалисты, после такого явления выделилось радиоизлучение со скоростью 2407 км/с, а также выделился радиовсплеск, продолжавшийся около 22 минут. Это может и повлиять на магнитную бурю. Как отмечается, в течение бури с перебоями могут работать спутниковая связь, радовать и GPS.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Специалисты советуют уделить особое внимание своему настроению – отложить, по возможности, важные дела, переговоры, встречи. Нужно избавиться от всех вещей, которые могут вызвать у вас тревогу или переживания.

По словам медиков, во время магнитной бури лучше есть больше фруктов и овощей, не пить кофе и алкоголь, и больше быть на свежем воздухе.

Советы для метеозависимых:

– устраивайте прогулки на свежем воздухе, но не переутомляйте организм сильными нагрузками;

– вместо фастфуда и алкоголя, отдавайте предпочтение пище с большим содержанием витаминов – сезонным фруктам и овощам;

– пейте меньше кофе, а больше – воды;

– избегайте ссор и конфликтных ситуаций;

– не планируйте длительные поездки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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