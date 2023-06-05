На солнце перегрелся? Царев выдал, что на западе Украины армию РФ будут встречать с караваем и полотенцами. Видео

Предатель Украины, беглый сепаратист и бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев на пропагандистском российском телевидении выдал очередную порцию бреда об Украине. Он заявил, что западные области нашей страны якобы ожидают оккупации Россией.

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Видео выступления сумасшедшего предателя на росТВ опубликовали в сети. Царев размечтался, что войско мародеров и насильников украинский народ будет встречать "с караваем, с рушниками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По убеждению сепаратиста, сбежавшего из страны девять лет назад, жители запада Украины "мечтают о сильной власти".

"Западная Украина (правильно запад Украины. – Ред.) все армии, все без исключения, всегда встречала с караваями и рушниками. Поверьте мне, если и когда наша власть придет на запад Украины, там сторонников "Единой России" будет больше, чем в любой другой области, они всегда были за власть, за сильную власть", – цинично заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предатель Царев признался, что у Януковича был план развала Украины. Янукович планировал узурпировать власть и спровоцировать сепаратизм в западных областях.

Напомним, Царев неожиданно пожаловался на "российские порядки". Его смутила кувалда от ЧВК "Вагнер". В ответ предателю посоветовали наслаждаться жизнью в государстве-террористе.

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