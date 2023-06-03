На севере провели мощные учения экипажей вертолетов Ми-24 и Ми-8: Наев оценил мастерство. Фото

Армейская авиация Сил обороны Украины в Северной операционной зоне провела учения экипажей боевых вертолетов Ми-24 и военно-транспортных вертолетов Ми-8 с боевой стрельбой. Пилоты отработали задачи, необходимые им в реальной боевой ситуации.

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Об этом сообщили в Facebook Командования Объединенных Сил ВС Украины. Учения прошли под руководством командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Во время тренировок бойцы отработали осуществление огневой поддержки во время наступления или контратаки, нанесение ударов по войскам противника, высадку и поддержку с воздуха своих десантов, уничтожение воздушных и аэромобильных десантов, рейдовых, передовых и других отрядов противника.

Командующий сообщил, что многие пилоты, принявшие участие в тренировках, недавно вернулись из выполнения боевых задач на востоке Украины, и сейчас передают свой бесценный опыт молодым летчикам.

Многие подготовки, по словам Наева, также проходят специалисты инженерно-авиационной службы.

"Учитывая количество полетов и сложность выполнения задач, большая нагрузка и ответственность возлагается именно на техников", – пояснил он.

Генерал заверил, что личный состав вертолетного подразделения очень мотивирован, готов к выполнению задач и продолжает свою подготовку, чтобы бить врага с воздуха.

Напомним: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты успешно прошли обучение по управлению истребителями F-16. Их навыки на "отлично" оценили в США.

"Взяли, например, двух наших пилотов, пересмотрели их способности, посадили их на тренажеры, симуляторы и сказали: думали нужно шесть месяцев, но нет – четырех достаточно, чтобы освоить самолеты F-16. Так что решение о программе обучения уже есть – партнеры, которые имеют самолеты F16 на вооружении, уже могут давать их Украине", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Воздушных силах ВСУ сообщили, что обучение наших пилотов инструкторами из США управлять американскими истребителями F-16 может длиться менее шести месяцев. Причем ключевым препятствием для получения всех навыков может стать не сама эксплуатация самолетов, а языковой барьер;

– Нидерланды, возможно, поставят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Однако окончательное решение о развертывании еще не принято.

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