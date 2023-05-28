В Воздушных силах сказали, сколько украинские пилоты будут учиться на F-16

Начальник авиации Командование Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что обучение наших пилотов управлению американскими истребителями F-16 инструкторами из США может длиться менее шести месяцев. Причем ключевым препятствием для получения всех навыков может стать не сама эксплуатация самолетов, а языковой барьер.

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Об этом он сообщил в интервью Радио Свободе. Пентагон уже вызвал двух украинских пилотов для тестовых учений, чтобы выяснить, какая именно программа будет основной.

"Мы направили в США первых двух пилотов, не каких-то особых, а рядовых. Это позволит основной группе, которая отправится следом, получить общую программу обучения. Барьером может стать речь, поэтому возможно некоторое время придется потратить перед обучением на изучение языка. Не просто языка, а терминологии, технической стороны", – заметил военный.

Напомним, что первый этап овладения F-16 украинскими пилотами будет проходить в Британии, другие страны стоят в очереди. Так, около 20 украинских летчиков пройдут начальную подготовку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что подготовкой украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16, займутся несколько стран-партнеров. Учебную базу в следующем месяце начнут разрабатывать Дания и Нидерланды, а также помощь предложили Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

"И мы ожидаем, что в скором времени к нашей важной инициативе присоединятся другие страны", – заметил глава Пентагона Ллойд Остин.

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