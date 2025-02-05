На сайте ЦИК восстановили доступ к информации о выборах: какие данные сделали доступными. Фото

На сайте Центральной избирательной комиссии возобновили доступ к информации о выборах, который с начала полномасштабного вторжения был закрыт из соображений безопасности. Теперь, в частности, открыты данные об избранных депутатах и составах избирательных комиссий.

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Кроме того, ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей, сообщило 5 февраля движение "Чесно". Как отмечается, изменения на сайте Центризбиркома произошли в январе 2025 года.

До восстановления данные о баллотировании можно было просмотреть только в случае их архивирования.

Кроме того, не все страницы хранились в веб-архиве. Долгое время закрытые данные усложняли поиск информации о кандидатах, партиях и результатах голосования.

Сейчас можно просмотреть как информацию о выборах нардепов, президентов Украины за разные годы, так и результаты местных выборов.

В "Чесно" добавили, что этим ресурсом пользуются и аналитики движения при наполнении профилей "Политхаба" и "Реестра предателей".

Заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Чесно" сказал, что после начала полномасштабной войны доступ к информации был закрыт из-за вопросов безопасности. Теперь он восстановлен в полном объеме.

Тогда же ЦИК закрыл доступ к Государственному реестру избирателей с целью обезопасить личные данные избирателей.

Возобновление работы Госреестра избирателей происходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

"ЦИК завершает очередной этап по возобновлению работы Государственного реестра избирателей – упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес", – сказал Дубовик.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 декабря ЦИК зарегистрировал двух новых народных депутатов. Ими стали Тамила Ташева и Богдан Лукашук. Они заменили парламентариев Ивана Примаченко, подавшего заявление об отказе от мандата, и Елену Шкрум, которая досрочно прекратила полномочия.

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