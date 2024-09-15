На сайте правительства зарегистрировали петицию с требованием отставки Кременя и создания 'Языковой полиции': что происходит

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали электронную петицию об эффективной защите украинского языка. Правительство призвали уволить с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя и создать новый государственный орган – Языковую полицию.

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Автор петиции – Вероника Ольшанская. Подписи на сайте КМУ начали собирать 28 августа, по состоянию на 21:30 15 сентября "За" проголосовало 1865 человек.

В тексте петиции пояснили, что новый орган будет обеспечивать эффективный контроль за исполнением Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Также автор отметила, что "институт Уполномоченного не справляется с этой задачей, что негативно влияет на статус украинского языка".

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы популяризировать украинский язык. Это связано с тем, что на улицах города стало больше русского языка.

"У меня был в гостях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Мы много говорили о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык", – отметил Марцинков.

Как сообщал OBOZ.UA, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень напомнил, что украинские учителя во время образовательного процесса должны общаться только на государственном языке. Требование касается не только проведения уроков, но и перерыва, внеклассной деятельности и общения работников школы.

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