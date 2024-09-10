В Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы: чем будут заниматься

В Ивано-Франковске начнут работу языковые инспекторы, чтобы популяризировать украинский язык. Это связано с тем, что на улицах города стало больше русского языка.

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Об этом в видеообращении рассказал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Какую функцию будут выполнять языковые инспекторы, пока не отмечается.

"У меня был в гостях уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Мы говорили много о популяризации украинского языка, социальной рекламе и других мероприятиях, которые город планирует осуществлять, чтобы популяризировать украинский язык" – отметил Марцинкив.

В частности, в городе начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

"Во Франковске введем такую общественную инициативу – языковые инспекторы. То есть более подробно где-то о них скажу, когда уже будет реализована данная инициатива. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в городе Ивано-Франковск. И это является проблемой для нашего государства и для нашего города в частности", – подчеркнул Марцинкив.

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